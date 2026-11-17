Nel primo semestre 2026 le importazioni di vino italiano in 13 mercati emergenti sono aumentate del 5,9% in valore, a fronte di una flessione del 3,7% delle importazioni complessive di vino negli stessi Paesi.: è quanto emerge da un' analisi di Nomisma Wine Monitor diffusa oggi con Win& - Mostra della Cultura del Vino Italiano, promossa dal Consorzio Italia del Vino il 17 e 18 novembre agli Horti Sallustiani di Roma.

L'iniziativa propone due giornate di confronto tra imprese, istituzioni, mondo accademico e della ricerca per riflettere sulle trasformazioni del comparto e sulle opportunità di sviluppo della filiera vitivinicola italiana. Il Consorzio Italia del Vino riunisce 24 realtà vitivinicole italiane, con un fatturato aggregato superiore a 1,8 miliardi di euro e una quota pari a circa il 15% dell'export nazionale di settore.

Lo studio diffuso registra inoltre che su "un orizzonte più lungo, tra il 2015 e il 2025, le esportazioni italiane di vino sono cresciute del 507% in Romania, del 325% in Turchia e del 264% in Vietnam, a fronte di un aumento mondiale del 45%." Nei primi nove mesi del 2026, le importazioni americane di vino dall'Italia hanno invece registrato una contrazione del 18,4% in valore, sostanzialmente in linea con la flessione delle importazioni complessive di vino negli Usa (-18,1%).

In Brasile, nello stesso periodo, le importazioni di vino italiano sono cresciute del 6% in valore, contro il +2,1% del mercato nel suo complesso. Sul fronte dei consumi interni, secondo Nomisma Wine Monitor su dati Istat, nel 2025 in Italia i consumatori abituali rappresentavano il 39,3% della popolazione. Il mercato registra che nei primi nove mesi del 2026, le vendite di spumanti Metodo Classico nella grande distribuzione sono cresciute del 12,3% in volume rispetto allo stesso periodo del 2025.

