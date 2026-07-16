(ANSA) - PESCARA, 16 LUG - Foto di nozze per raccontare un territorio, abbinando emozioni e luoghi, suggestioni e monumenti: è il contest internazionale "Abruzzo Infinity Love - Frames of Love. Wedding Stories & Essence of Abruzzo", promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con Wedding Bureau Consulting. Con partner quali Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti (Anfm), Convention Bureau Italia e Sposi Magazine, l'iniziativa è alla prima edizione e mira a coinvolgere fotografi e videomaker chiamati a raccontare paesaggi, dettagli e atmosfere che rendono l'Abruzzo affascinante per il destination wedding e il turismo romantico.

Le categorie - candidature aperte fino al 30 settembre 2026 e regolamento su framesoflove.abruzzoinfinitylove.it - sono quattro: storia d'amore, territorio, particolari, videoclip.

Le opere - appartenenti a servizi fotografici reali o shooting creativi - saranno valutate da una giuria composta da professionisti ed esperti di wedding, fotografia, comunicazione e promozione territoriale: Tosca Chersich per Camera di Commercio Chieti Pescara; Tobia Salvadori per Convention Bureau Italia / Italy for Weddings; Antonio Marzano, direttore 'Domanimisposo'; Gianmarco Vetrano per Associazione nazionale Fotografi matrimonialisti; Giancarlo Malandra, fotografo professionista; Massimo Bellomonte di Sposi Magazine; Francesca Schunck per Wedding Bureau Consulting.

La proclamazione dei vincitori si terrà entro dicembre 2026 nel corso di un evento che prevede il workshop "Frames of Love - La fotografia matrimoniale come ambasciatrice dei territori".

(ANSA).

