(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - La Commissione europea ha dato il via libera all'acquisizione del controllo esclusivo della lussemburghese Ivs Group da parte dell'italiana Luigi Lavazza.

Lo annuncia l'esecutivo comunitario in una nota. L'operazione riguarda principalmente il settore dell'installazione, della manutenzione e della gestione di distributori automatici di bevande e snack. Bruxelles ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza, alla luce della limitata posizione di mercato congiunta delle due società a seguito dell'acquisizione e del ridotto impatto dell'operazione sulla struttura del mercato. L'acquisizione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni. (ANSA).

