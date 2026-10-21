(ANSA) - IMPRUNETA (FIRENZE), 21 OTT - Dalla Toscana un progetto per sostenere le comunità contadine della Cisgiordania, vittime delle violenze dei coloni, in particolare nel villaggio di Beit Doqu. L'iniziativa 'Olivicoltori per la Palestina' promossa dalla Casa del popolo di Impruneta (Firenze) ha obiettivo il finanziamento di interventi sul campo in collaborazione con la Beit Doqu Development Society (Bdds): acquisto di macchinari per la frangitura e strumenti per la raccolta, fornitura di attrezzature per la potatura, concimi e sistemi di irrigazione, oltre a corsi di formazione agroecologica per i giovani agricoltori del villaggio, visto che la coltivazione dell'olio è la principale fonte di vita e di identità.

"Così come per quanto di orrendo e inaccettabile è avvenuto e sta avvenendo a Gaza - spiegano i promotori - prendiamo posizione contro le violenze, le ingiustizie e i soprusi che ogni giorno straziano la vita delle comunità agricole palestinesi in Cisgiordania, travolte quotidianamente dall'odio e dalla ferocia dei coloni israeliani. Il nostro potrà sembrare un gesto piccolo ma per noi ha il grande valore simbolico della solidarietà contadina che ci lega a quel popolo martoriato". In particolare, viene ricordato, il villaggio di Beit Doqu (Governatorato di Gerusalemme), circa 2.000 persone, vive un grave isolamento all'interno della cosiddetta 'enclave di Biddu', circondata da insediamenti di coloni Israeliani, dal Muro e da restrizioni all'accesso ai terreni agricoli.

Da qui la chiamata a raccolta ai frantoi del territorio affinché si rendano disponibili come punto di snodo solidale, assumendo l'impegno a raccogliere l'olio donato; agli olivicoltori e alle aziende agricole per donare una quota del proprio raccolto (o di olio già franto) e farsi promotori attivi del progetto presso il proprio frantoio di fiducia per incentivarne l'adesione. L'olio sarà distribuito in contenitori da 500ml a 12 euro, di cui otto andranno al fondo di solidarietà e quattro trattenuti dal frantoio a copertura forfettaria dei costi vivi. (ANSA).

