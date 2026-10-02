(ANSA) - CATANZARO, 02 OTT - "Abbiamo chiesto in queste ore anche all'Europa di intervenire con il fondo di emergenza per sostenere un settore che ha un momento di crisi relativa al prezzo di un prodotto di qualità. Stiamo lavorando con investimenti importanti per quanto riguarda gli acquisti di olio e il coinvolgimento di soggetti privati: dalla ristorazione al settore horeca e alla grande distribuzione e poi abbiamo aumentato ovviamente anche i controlli". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo con un videomessaggio alla seconda giornata dell'Academy Olivo in Campo, iniziativa che si svolge per la prima volta in Calabria.

"Oggi l'agricoltura italiana - ha detto - è tornata protagonista, siamo per il secondo anno consecutivo la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto, oltre 46,6 miliardi di euro, e siamo leader nella qualità agroalimentare.

L'intero comparto rappresenta un presidio di eccellenza, cultura, salvaguardia del territorio, un pilastro della nostra Italia. Sostiene 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% il prodotto interno lordo e dal 2025 ha segnato il record di 72,4 miliardi di export".

Il ministro ha quindi evidenziato l'importanza di simili iniziative per "promuovere la formazione e sostenere le nostre imprese nazionali nella crescita e nella valorizzazione delle eccellenze territoriali". (ANSA).

