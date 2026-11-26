(ANSA) - ROMA, 26 NOV - I progetti di ricerca riguardano l'intero percorso dalla vigna al bicchiere e l'impiego dell'intelligenza artificiale a supporto delle decisioni aziendali. "Vineyard to glass", sviluppato con la Fondazione Edmund Mach, utilizzerà sensori, immagini satellitari e strumenti di analisi, con attenzione anche alla riduzione dei consumi idrici e al recupero dei sottoprodotti. "Wrt Futura", guidato dall'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, integrerà dati di vigneto, cantina e mercato.

Otto le aziende protagoniste dei progetti di sviluppo: San Salvatore, Monte Zovo - Cottini Diego & Figli, Monte Zovo Bio - Cottini Michele e Mattia, Tenute del Cerro, Pucciarella, Terre de la Custodia, Guado al Melo e Tenuta di Artimino. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, che ha illustrato il peso del comparto che vale 14 miliardi di euro e conta 241mila imprese viticole e il presidente di Ismea Livio Proietti. (ANSA).

