(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Oltre 27 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo delle imprese, la ricerca scientifica e l'innovazione. È il programma del Wine research team (Wrt), presentato oggi al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La rete attiverà otto progetti di sviluppo aziendale in sei regioni, due programmi di ricerca, nuove iniziative di formazione e una strategia di comunicazione per condividere conoscenze e risultati con la filiera vitivinicola.

"Si sta per aprire una nuova era del vino" ha detto Riccardo Cotarella, ideatore del Wrt e presidente del suo Comitato scientifico della rete che ha sede ad Orvieto, invitando le imprese a prepararsi alla fase che seguirà le attuali difficoltà del comparto. "Non esiste una crisi interminabile", ha detto, indicando nella ricerca, nelle tecnologie e nella capacità di interpretare i cambiamenti gli strumenti per affrontare il futuro. Una stagione che, secondo Cotarella, "offrirà opportunità, ma premierà le aziende più preparate". Il presidente ha inoltre invitato a coinvolgere i giovani nella vita e nella futura gestione della rete, trasmettendo loro le esperienze maturate.

Per Vincenzo Tassinari, presidente del Wrt, gli investimenti rappresentano un segnale importante in una fase segnata da tensioni commerciali, cambiamenti climatici, aumento dei costi e trasformazioni dei consumi. "La capacità di aggregare i progetti delle imprese e quelli delle istituzioni scientifiche ha consentito di accedere alle risorse", ha spiegato. Le difficoltà attuali richiedono - ha aggiunto - "un nuovo posizionamento strategico" e una collaborazione più stretta tra tutti gli attori della filiera, dalla produzione alla distribuzione e al consumatore.

Il ministro Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio, ha apprezzato la capacità del settore di fare rete e investire in ricerca e nuove tecnologie. "Lavoreremo ancora insieme per rafforzare il settore enologico, per rafforzare il settore vitivinicolo, per contrastare l'aggressione mediatica e la criminalizzazione di un prodotto eccezionale come è questo", ha affermato. (ANSA).

