(ANSA) - ROMA, 23 SET - Raggiunge quota 92 soci Origin Italia con l'ingresso del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona Igp e il Consorzio per la tutela dello Strachítunt Dop. Con queste due adesioni lAssociazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, che riunisce i Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari Dop Igp italiani, raggiunge quota 92 soci e arriva a rappresentare oltre il 95% della produzione agroalimentare Dop e Igp italiana.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona Igp, rappresentato dalla presidente Cristiana Furiani, riunisce - informa una nota - 11 imprese operanti in un'area che comprende 57 Comuni. Il Consorzio per la tutela dello Strachítunt Dop, composto da 11 aziende, è guidato dal presidente Alvaro Ravasio.

"L'ampliamento della compagine associativa - sottolinea Origin Italia - assume un significato particolarmente rilevante in una fase dinamica e complessa per il settore". "In un contesto caratterizzato da profondi processi di evoluzione e innovazione, rappresentare - spiega l'associazione - una quota sempre più ampia e trasversale dei Consorzi di tutela è infatti fondamentale per costruire una visione unitaria dello sviluppo del sistema delle Indicazioni Geografiche e rafforzare la capacità di dialogare con le istituzioni attraverso una voce comune". "Una rappresentanza solida e coesa - conclude Origin Italia - diventa ancora più importante in vista dei prossimi appuntamenti di politica europea e nazionale che interesseranno il comparto agroalimentare di qualità".

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