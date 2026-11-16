(ANSA) - MANDAS, 16 NOV - Arriva un altro riconoscimento per il pluripremiato e storico Caseificio Antonio Garau dal 1880 di Mandas. Conquista infatti otto medaglie ai World Cheese Awards di Córdoba, in Andalusia, una delle competizioni casearie di gran prestigio a livello internazionale. Tre gli ori, due gli argenti e tre i bronzi.

Oltre 5mila i formaggi provenienti da ogni parte del mondo, sottoposti alla valutazione alla cieca di 270 giudici di 51 nazioni. Gli ori sono andati ai pecorini Colline di Mandas stagionato, Keramos, l'ultimo nato in casa Garau, rivestito con un impasto di argilla e olio di lentisco e Piccolo Giunco. La medaglia d'argento l'hanno ottenuta Cardureu e il caprino Su Crabittu. Il bronzo è andato a Colline di Mandas Semistagionato, Su Crabittu Riserva e Su Nuraxi.

Una storia iniziata nel 1880 e portata avanti con passione, dedizione e profondo legame con il territorio dalla quarta generazione. Pecorini e caprini stagionano in modo naturale in una ottocentesca cantina in pietra. Alcuni giorni fa il caseificio, il più antico ancora in attività in Sardegna e tra i più longevi anche in Italia, ha aperto le sue porte per ospitare la rassegna itinerante "I Concerti della Via Lattea, festival che unisce musica dal vivo e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. Sul palco si sono alternati il soprano Carla Denule, la cantante Luna Melis, nota al grande pubblico grazie a X Factor e il vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu.

Nel corso della serata il caseificio ha ricevuto una menzione speciale da parte dell'associazione Spazio Aperto, per la valorizzazione di una tradizione casearia capace di conquistare i palati di tutto il mondo.

"Otto medaglie mondiali e un riconoscimento ricevuto nella nostra terra, nella stessa serata: un'emozione difficile da descrivere - sottolineano Marina e Mimmo Garau, co-titolari dell'azienda - questo premio non è un punto d'arrivo. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, ma le radici restano ben salde nella millenaria cultura casearia della Sardegna". (ANSA).

