(ANSA) - SENIGALLIA, 05 OTT - Dal 9 all'11 ottobre Senigallia (Ancona) torna a essere la capitale dell'arte bianca con la XXIII edizione di "Pane Nostrum - Salone Nazionale dei Lievitati". Per tre giorni il Foro Annonario e piazza Manni ospiteranno circa 50 espositori da tutta Italia, con un programma che spazia dalla panificazione alla pasticceria, fino alla pizza e alla ristorazione.

Organizzata da Confcommercio Marche Centrali e Cia Ancona, la manifestazione propone un'area B2B per gli operatori, ma anche degustazioni, dimostrazioni e vendita diretta. Ricco il calendario degli appuntamenti: dall'area Masterclass con corsi dedicati a viennoiserie, gluten free e pizza in teglia, alla "Temporary Bakery", un forno-laboratorio incentrato su biodiversità cerealicola, sostenibilità, lievito madre e recupero dell'invenduto.

Tra i dibattiti in programma nella rassegna "Un Caffè con i Maestri", si affronteranno i temi del futuro della filiera del grano duro, dell'editoria gastronomica e delle nuove tendenze della pizza. Tra gli ospiti attesi figurano maestri del settore come Achille Zoia, punto di riferimento per il panettone moderno, lo specialista del gluten free Francesco Favorito e Roberto Cantolacqua Ripani dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Saranno affiancati da vari professionisti e lievitisti.

Molte le novità, tra cui "Pane Nostrum Extra", contenitore diffuso che include il "Village Arte, Sport e Cultura" in piazza Manni e i "Piccoli Fuori Salone" per bambini e famiglie al Giardino del Fico di Palazzetto Baviera, ponendo l'accento sul connubio tra alimentazione consapevole, nuove esigenze alimentari, benessere e corretti stili di vita. (ANSA).

