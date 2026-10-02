- Si apre venerdì 2 ottobre il bando della Regione Piemonte per l'indennità destinata alla conservazione del patrimonio tartufigeno regionale. Sono disponibili 306.810 euro per sostenere la tutela delle piante riconosciute come produttive di tartufo bianco pregiato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre 2026.



"Il futuro del tartufo bianco comincia dalla cura degli ambienti in cui cresce. Con queste risorse sosteniamo chi conserva le piante produttive e contribuisce a custodire un patrimonio che tiene insieme biodiversità, paesaggio, tradizioni e lavoro" spiega l'assessore regionale alla Tartuficoltura Marco Gallo.



Il bando si inserisce nella stagione piemontese del tartufo, che da ottobre a dicembre comprende 22 fiere dedicate al tartufo bianco: 2 internazionali, 11 nazionali e 9 regionali.



La Regione sarà presente nelle manifestazioni con il Punto Informativo Forestale Mobile o con stand dedicati. Tra gli appuntamenti principali figurano la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, dal 10 ottobre al 6 dicembre, le fiere di Murisengo, San Sebastiano Curone, Montechiaro d'Asti, Vezza d'Alba e Rivalba, oltre alle numerose manifestazioni locali di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Il bando è rivolto ai proprietari o possessori di terreni in Piemonte dove siano presenti piante produttrici di tartufo bianco. Per ottenere l'indennità è necessario impegnarsi per cinque anni a conservarle secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, garantendo inoltre la libera ricerca e raccolta ai cercatori in regola. I massimali annui sono di 20 euro per le querce, 18 euro per pioppi, salici, tigli e carpini delle specie ammesse e 12,50 euro per il nocciolo, finanziabile in via residuale. L'importo effettivo dipenderà dal numero complessivo delle piante ammissibili. (ANSA).

