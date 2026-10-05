(ANSA) - ROMA, 05 OTT - A 33 anni è tra i più giovani professionisti alla guida di un Consorzio di Tutela in Italia.

Ma l'età racconta solo una parte della storia di Giovanni Cafiero, nuovo Direttore del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp. L'altra è quella di un giovane, classe 1993, nato a Gragnano che ha scelto di partire per formarsi e poi tornare, mettendo competenze ed esperienze al servizio del territorio in cui è cresciuto. Una storia di restanza che oggi, dopo sei anni trascorsi all'interno del Consorzio come Responsabile Promozione, lo porta ad assumerne la direzione.

Dopo la laurea in Economia Aziendale, ha approfondito gli studi in marketing a Torino. Ha poi scelto di specializzarsi nel settore agroalimentare presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e, successivamente, di frequentare un Master di II livello in Diritto Alimentare. Nel 2023-2024, ha inoltre frequentato l'Executive Master Direttore Consorzio di Tutela dell'Accademia Qualivita - Origin Italia, completando una formazione specifica sul sistema delle Indicazioni Geografiche.

Oggi è anche Coordinatore Scientifico presso 24ORE Business School. "Sono partito da Gragnano per studiare, conoscere altre realtà e costruire le mie competenze. Poi ho scelto di tornare", racconta Giovanni Cafiero. "Assumere oggi - aggiunge - la direzione del Consorzio è una grande responsabilità e, al tempo stesso, il privilegio di poter contribuire a una storia di eccellenza costruita nel tempo dalle imprese e dalle persone che hanno fatto della Pasta di Gragnano Igp un patrimonio riconosciuto nel mondo". E a 33 anni Cafiero si colloca tra i più giovani direttori alla guida di un Consorzio di Tutela in Italia. (ANSA).

