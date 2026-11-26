"Chi coltiva la terra, protegge la biodiversità e mantiene vivo il paesaggio rende un servizio a tutta la collettività, e troppo spesso quel lavoro non viene riconosciuto né pagato per quello che vale. Per questo abbiamo pensato a un brindisi e un piatto di pasta e fagioli offerto a chiunque arrivi per firmare la proposta di legge regionale di iniziativa popolare". Carmine Maturo, vice presidente della Condotta Slow Food Napoli e promotore dell'iniziativa in Piazza Dante sabato prossimo, 28 novembre (ore 18), per il 'Brindisi di Contadinanza: pasta e fagioli e vino gratis' e per una firma per il Reddito di Contadinanza.

"La convivialità è il nostro modo di dire che il cibo racconta il rapporto tra la terra, chi la lavora e la comunità che ne vive - sottolinea Maturo - Invitiamo cittadini, associazioni e realtà del territorio a venire, a mangiare con noi e a firmare. Un sistema alimentare più giusto e un territorio più sano si costruiscono insieme, la transizione ecologica passa anche da qui".

L'evento si terrà davanti al Ristorante Al 53: chiunque passerà potrà fermarsi e trovare un piatto caldo di pasta e fagioli e un bicchiere di vino, offerti gratuitamente a tutti coloro che arriveranno per firmare per il Reddito di Contadinanza, proposta che chiede di riconoscere il lavoro di chi si prende cura della terra. La raccolta firme è in corso in Campania attraverso la rete delle associazioni di Rigenera, che da settimane costruisce una mobilitazione regionale per il riconoscimento del valore sociale, ambientale e culturale dell'agricoltura contadina: la cura del paesaggio, la difesa della biodiversità, la tutela del territorio.

