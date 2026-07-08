(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - Il Parlamento europeo ha respinto con 197 voti a favore, 455 contrari e 7 astensioni un'obiezione alla proposta della Commissione europea di introdurre restrizioni al piombo contenuto in alcune attrezzature da pesca. L'obiezione è stata presentata da un gruppo di eurodeputati del gruppo Patrioti per l'Europa, tra cui le italiane Silvia Sardone e Anna Maria Cisint (Lega).

Tra le motivazioni per l'obiezione il fatto che "nessun materiale alternativo attualmente disponibile sul mercato può eguagliare le prestazioni tecniche del piombo senza comportare costi significativamente più elevati o aumentare il rischio di danni alle lenze", si legge nel testo, respinto dall'Aula di Strasburgo. (ANSA).

