(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un pacchetto complessivo di 70 milioni di euro per sostenere le imprese agricole (60 milioni) e della pesca (10 milioni) alle prese con il caro carburanti negli aiuti approvati in Consiglio dei ministri e pagamenti rapidi.

Per il comparto agricolo, fa sapere una nota del Masaf, le risorse saranno trasferite ad Agea, individuata come autorità responsabile della gestione degli adempimenti relativi al regime di aiuto. Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto; i pagamenti sono previsti entro i successivi trenta giorni. In particolare, i 60 milioni di euro per l'agricoltura sono a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi al litro. Per la pesca il contributo è pari al 10% delle spese sostenute nello stesso periodo.

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ricordato che circa 121 milioni di litri beneficeranno di un contributo fino a 0,45 euro al litro. Misura che si aggiunge, dice, "al sostegno già fornito a oltre 138mila imprenditori agricoli attraverso i 100 milioni precedentemente stanziati". I 10 milioni previsti per la pesca "vanno a sommarsi ai 10 milioni già erogati a beneficio di oltre 1.635 aziende del comparto", spiega il ministro.

"Non si tratta di un intervento isolato. Continueremo a lavorare in questa direzione. Ringraziamo le Regioni che, grazie al nostro decreto attuativo - afferma Lollobrigida - hanno integrato queste risorse con fondi propri. Lunedì sarò a Bruxelles a chiedere ancora una volta la possibilità di destinare ulteriori risorse per sostenere le nostre imprese agricole e della pesca". (ANSA).

