(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - La salute si difende anche a tavola nelle Marche Terra del Benessere. È questo il messaggio che a partire da venerdì 10 luglio e per tutto il weekend, unirà medici e agricoltori in una grande iniziativa che coinvolgerà gli ospedali di Ancona, Fano e Civitanova per poi trasferirsi a San Benedetto del Tronto, sabato 11, dalle 15 a mezzanotte e domenica 12 dalle 10 alle 23 tra viale Moretti e Rotonda Giorgini, per un'edizione di Campagna Amica on the beach interamente dedicata all'alimentazione sana e consapevole, con un convegno sabato alle 17.30, subito dopo il taglio del nastro.

L'iniziativa, promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, coinvolge a livello nazionale oltre 70 strutture sanitarie. L'obiettivo è promuovere modelli alimentari ispirati alla Dieta Mediterranea. Nei mercati, venerdì dalle 8 alle 13, sarà possibile acquistare direttamente dai produttori ortaggi e frutta di stagione, olio extravergine di oliva, cereali, legumi, miele, formaggi e altre eccellenze del territorio marchigiano, alimenti che contribuiscono alla salute dell'apparato cardiovascolare, del metabolismo, del sistema immunitario e delle funzioni cognitive.

L'iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per l'aumento del consumo di cibi ultra-processati. Numerosi studi scientifici hanno infatti evidenziato il legame tra questi prodotti e patologie quali obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, disturbi intestinali, steatosi epatica e malattie neurodegenerative.

"Scegliere prodotti freschi, locali e genuini - si legge nella nota della Coldiretti Marche - non rappresenta soltanto una scelta di gusto o di sostenibilità, ma un investimento concreto sulla propria salute. Un invito che, attraverso gli appuntamenti di Ancona, Fano, Civitanova e San Benedetto del Tronto, coinvolgerà anche i cittadini marchigiani, ricordando che la prevenzione inizia ogni giorno, a partire dalla tavola", concludono. (ANSA).

