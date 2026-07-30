(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Per quanto riguarda la peste suina africana "al momento abbiamo come obiettivo la salvezza della razza più messa in crisi, quella della cinta senese, allevata allo stato brado e quindi più vulnerabile. Abbiamo proposto un disciplinare, su cui il ministero ci ha risposto in tempo record, che consente di macellare fuori dalla zona di allevamento in caso di restrizione e di impiantare una stabulazione fissa per proteggere i capi". Lo ha detto l'assessore toscano all'economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura Leonardo Marras, intervenendo in Consiglio regionale durante la discussione degli atti collegati al piano faunistico venatorio.

Marras ha ricordato che in commissione sviluppo economico è stato ascoltato il commissario Giovanni Filippini, che ha avvertito che la situazione è molto complicata e che sarà molto difficile debellare la malattia. "La virulenza e persistenza del virus - ha detto Marras - non rendono facile il contrasto e la sua eradicazione, dopo l'insediamento del commissario è partita l'azione della cabina di regia con il supporto di enti e associazioni di categoria. In questo momento servono risorse economiche per smaltire le carcasse e procedere ai risarcimenti, sempre nelle competenze commissariali". (ANSA).

