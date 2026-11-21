(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 NOV - È firmata dal Centro Stile del Gruppo Piaggio la piastrella celebrativa della vendemmia 2026 svelata oggi a Montalcino (Siena), nell'ambito della 35/a edizione di Benvenuto Brunello, in corso fino a lunedì 23 novembre.

L'opera, collocata sulle mura dello storico Palazzo Comunale, celebra l'80° anniversario di Vespa reinterpretandone il profilo laterale attraverso i colori della terra toscana e delle sfumature del vino Brunello. "Disegnare una Vespa e produrre il Brunello hanno molto in comune: entrambe le attività richiedono rispetto per la tradizione, una cura maniacale per i dettagli e la capacità di emozionare le persone, oggi come allora", ha commentato Marco Lambri, responsabile del Centro Stile del Gruppo Piaggio. Nella mattonella, ha spiegato Lambri, "la lamiera lascia idealmente spazio alla materia viva della terra toscana: le sfumature cromatiche che si ritrovano in un calice di Brunello, dai toni profondi dell'uva ai riflessi della vite fino ai colori della terra e del cielo, si fondono per dare nuova veste alle forme iconiche di Vespa". Il risultato, ha concluso, "è una sintesi perfetta tra due mondi accomunati dagli stessi valori: proprio come un grande vino nasce dall'equilibrio tra natura, territorio e saper fare artigianale, così il design di Vespa esprime da sempre l'armonia ideale tra forma, funzione e bellezza" (ANSA).

