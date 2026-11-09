(ANSA) - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 09 NOV - Le antiche cantine riaprono le porte, le strade del borgo si riempiono di profumi, musica e sapori della tradizione. Accadrà nel prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 novembre, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara, dove è in programma la 25/a edizione della "Festa delle Cantine a Castrum Petrae", percorso enogastronomico da piazza Duomo al Castello al Museo dei Fossili e delle Ambre.

Saranno dieci i punti ristoro allestiti nelle cantine e negli angoli più caratteristici del borgo con possibilità di assaggiare polenta, pallotte cacio e ove, sagne e ceci, zuppe rustiche, castagne, salsicce, spezzatino, pizze fritte, gelato, il tutto accompagnato dal Montepulciano d'Abruzzo.

Sabato 14 novembre le cantine apriranno alle 19 per chiudere alle 2 di notte della domenica quando la festa riprenderà alle 12, con il pranzo nelle cantine e il mercatino dell'artigianato locale, spettacoli e giochi pirotecnici fino alle 20. Sarà possibile visitare il Museo dei Fossili e delle Ambre che nel cortile ospiterà un punto di ristoro. La 'Festa delle Cantine a Castrum Petrae' è organizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni locali. (ANSA).

