(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Problema energia, problema carburanti unisce tante categorie, dagli agricoltori al pendolare più comune. Quindi è uno dei grandi temi dove emerge chiaramente come l'Italia sia un Paese che dipende tanto dall'estero, dipende tanto da queste situazioni di disagio e dove dobbiamo contribuire noi e anche l'Europa con le proprie regole". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla mobilitazione della Cia Agricoltori italiani sulla crisi economica in corso a Roma.

"Le accise - ha aggiunto - sono talmente costose che possono essere solo settoriali, io credo che l'agricoltura è un modello settoriale. Poi l'entità delle accise, compatibilmente con le condizioni del ministero dell'Economia, si può vedere". (ANSA).

