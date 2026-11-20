(ANSA) - TORINO, 20 NOV - E boom per il vino piemontese, il cui export nel primo semestre 2026 segna +2,4% a fronte del -6,2 nazionale. In controtendenza rispetto al resto d'Italia, il Piemonte riconquista così il secondo posto nazionale per valore delle esportazioni dopo il Veneto, e superando la Toscana.

Secondo i dati di Osservatorio Unione Italiana Vini, nei primi sei mesi dell'anno le vendite all'estero del vino piemontese hanno raggiunto i 566,9 milioni di euro. Il Piemonte è l'unica regione del podio che recupera. Dopo un primo trimestre chiuso a +0,5% (255,2 milioni di euro), ha accelerato nel secondo trimestre sorpassando la Toscana, che perde il 7,4%.

Eccezionale la performance dell'Asti Spumante Docg, scelto dalla Regione come Vino dell'Anno 2026, che con 73 milioni di euro registra in sei mesi una progressione a valore di oltre il 28%. Gli Usa restano il primo mercato per i rossi Dop piemontesi, assorbendo quasi un quarto delle esportazioni.

"Sono dati straordinari - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni - che ci insegnano tre cose. La prima è la capacità dei nostri vitivinicoltori di offrire prodotti capaci di intercettare i cambiamenti dei mercati e dei consumi. La sorpresa dell'Asti Docg che abbiamo voluto come Vino dell'Anno 2026 ci insegna che il mercato dei vini è capace di reazioni rapide e in controtendenza. La seconda è che il vino è l'apripista per l'intera filiera agroalimentare. La terza è che la scelta della Regione di puntare con determinazione sulla promozione e accompagnare i nostri produttori verso i nuovi mercati è la chiave di volta che sta ribaltando il paradigma.

Siamo stati a Vinexpo di Hong Kong, a New York, la settimana scorsa a Pechino, finanziamo missioni internazionali dei nostri consorzi ogni mese, il prossimo anno saremo a due grandi expo ad Haikou e Shanghai. Tra poco avremo i dati del nuovo Osservatorio vitivinicolo che ci permetterà di differenziare meglio i mercati, ma soprattutto di proporci in modo razionale e ancora più efficace, sostenendo il percorso che abbiamo iniziato per dare al Piemonte il respiro internazionale che merita". (ANSA).

