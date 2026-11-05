Piove ma il suolo resta a secco, la riserva d'acqua presente nei terreni infatti non ha ancora recuperato i livelli dello scorso anno. In particolare, nella settimana dal 20 al 26 ottobre, il contenuto d'acqua nel suolo del Nord Italia è risultato inferiore del 33% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 41% rispetto al 2024.

È quanto emerge dall'analisi condotta da Finapp - Pmi nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell'Università di Padova - su un campione complessivo di 35 sonde che, utilizzando i raggi cosmici per rilevare l'umidità nel terreno, sono state installate su terreni non irrigati (di cui 24 al Nord e 11 distribuite tra Centro, Sud e Isole). Il confronto con il 2025, effettuato sulle 17 sonde settentrionali con dati disponibili per entrambi gli anni, evidenzia un deficit idrico in tutti i siti analizzati.

I rilievi effettuati dalle sonde Finapp evidenziano l'importanza di affiancare al monitoraggio delle precipitazioni anche quello dell'acqua effettivamente presente nel terreno.

Il rilievo fatto dopo l'estate 2026 indica rispetto a ottobre 2025 un divario che raggiunge il 44% in Emilia-Romagna, del 34% in Veneto e del 20% nel Nord-Ovest, che comprende Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Le piogge autunnali non bastano a colmare il deficit: al Nord il recupero dalla fine dell'estate è dell'11% mentre al Sud e nelle Isole raggiunge il 115%, pur restando sotto i livelli del 2025.