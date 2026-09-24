- Rafforzare qualità, sicurezza, sostenibilità e competitività delle filiere agroalimentari, favorendo l'incontro tra competenze tecnico-scientifiche e fabbisogni delle imprese agroalimentari. E' l'obiettivo dell'accordo siglato da Confagricoltura, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari (Otan) e Agronetwork: una collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione e alla realizzazione di iniziative congiunte a beneficio del sistema agricolo e agroalimentare nazionale.



Il protocollo è stato firmato dai presidenti Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Laura Mongiello (Otan) e Sara Farnetti (Agronetwork) e punta a mettere a sistema diverse professionalità per accompagnare le imprese agricole e agroalimentari nei processi di innovazione tecnico-scientifica e organizzativa, diffondere buone pratiche nei processi di trasformazione, valorizzando anche il ruolo del tecnologo alimentare nell'ambito della filiera, a beneficio di tutti i consumatori.



Le iniziative riguardano principalmente la formazione e l'aggiornamento professionale; l'elaborazione di linee guida e strumenti operativi su igiene e sicurezza alimentare, rintracciabilità, gestione delle non conformità, qualità e sostenibilità; lo sviluppo di progetti e candidature a bandi nazionali ed europei e iniziative di filiera. "Con questo protocollo - sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - rafforziamo il dialogo e la collaborazione tra imprese agricole, professionisti e mondo della ricerca, creando nuove opportunità per favorire l'innovazione e sostenere la crescita dell'intero sistema agroalimentare italiano".



"Le sfide che attendono l'agroalimentare richiedono sempre più la capacità di mettere in rete competenze, esperienze e punti di vista diversi - afferma la presidente di Agronetwork, Sara Farnetti -. Questa collaborazione mira a tradurre l'innovazione in soluzioni concrete, costruire risposte condivise e accompagnare lo sviluppo di filiere più solide, competitive e sostenibili".

"La figura del tecnologo alimentare dà un contributo importante alla qualità, alla sicurezza e alla sostenibilità dei processi produttivi - ricorda la presidente di Otan Laura Mongiello -. L'accordo siglato oggi ha un'importanza strategica, non solo perché mette in rete competenze diverse, ma valorizza una visione integrata dal campo alla tavola". (ANSA).

