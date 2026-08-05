- Dalla classicità intramontabile del rione San Rocco alla ricchezza campestre de La Rocca, ogni specialità rappresenta un omaggio ai vicoli, alle piazze e alle storie che compongono il tessuto urbano di Rocca Priora: torna infatti Pizza al Borgo che dal 7 al 16 agosto trasforma il Belvedere di Piazzale Zanardelli del comune dei Castelli Romani nella capitale della pizza.



L'edizione 2026 introduce una novità originale, quella di celebrare l'identità del territorio traducendo i rioni storici della città in pizze speciali. All'opera ancora una volta le sapienti mani del maestro Domenico De Rosa e dei suoi pizzaioli con protagonista la farina 'Altograno' del molino Casillo, in collaborazione con Simonelli Group di Latina. "Le nostre pizze conquistano per il gusto autentico e il profumo intenso. Il germe di grano esalta gli aromi naturali del frumento, donando impasti elastici, ben lievitati e facili da lavorare", dice De Rosa.



Si calcola che verranno vendute per tutta la durata della manifestazione oltre 4mila pizze e più di mille panini. L'evento poi culminierà con l'elezione di miss Italia Lazio il 14 agosto.

Alla passione per l'arte bianca si unisce infatti l'intrattenimento anche con musica, dj set e spettacoli. (ANSA).

