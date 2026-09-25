(ANSA) - SANLURI, 25 SET - La pizza d'autore 'made in Sardegna', da assaggiare con un calice di bianco o rosso, sarà protagonista a Sanluri domenica 27 settembre.

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, promosso dal Movimento Turismo del Vino, Su'entu ospita il "Pizza Fest in Vigna". In primo piano quattro realtà tra le più apprezzate nell'Isola: Bosco di Tempio Pausania, Re|Mi di Sassari, 12 Pollici di Sanluri e Locanda Sa Matracca di Cagliari. Un incontro tra territori, interpretazioni e stili diversi, con la pizza al centro di un percorso gastronomico pensato per valorizzarne il rapporto con il vino.

Le porte della tenuta si aprono alle 12, per una giornata che mette insieme vino, gastronomia, cultura e musica. Occasione per partecipare alle visite guidate della barricaia, scoprire da vicino gli spazi e le lavorazioni della cantina. Ci sarà un focus su "La sapa di mosto", laboratorio dedicato alla sua produzione e al suo utilizzo in cucina con lo chef Francesco Vitale e il giornalista Ivan Paone. Le degustazioni saranno accompagnate dalle selezioni di Dj Buster Emme.

In programma anche un laboratorio creativo per i più piccoli e la presentazione del libro Al di là del Mare di Anna Teresa Coni. Dalle 18 spazio al sound energico degli Skaosss, band che intreccia ritmi ska, influenze reggae e sonorità contemporanee.

"Cantine Aperte in Vendemmia è per noi un momento importantissimo, perché coincide con il periodo più significativo dell'anno: la raccolta e la pigiatura delle uve - spiega Valeria Pilloni, presidente del Movimento Turismo del Vino della Sardegna e alla guida di Su'entu insieme alla sorella Roberta - negli anni abbiamo coinvolto diversi pizzaioli, ma quest'anno, con il Pizza Fest in Vigna, vogliamo dare vita a un appuntamento ancora più strutturato. Crediamo in questo progetto perché vogliamo promuovere sempre di più il dialogo tra questo straordinario piatto e il mondo del vino, creando nuove occasioni di incontro e di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio". (ANSA).

