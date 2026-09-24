- Conto alla rovescia per la nuova edizione degli Oscar della Pizza italiana, evento conosciuto come Pizza Awards e ora rinominato Pizza Maxima e in programma il 28 settembre a Roma a Spazio Novecento. L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, vedrà la premiazione della migliore pizzeria e dei professionisti dell'anno, oltre alle 20 migliori pizzerie regionali. Assegnerà inoltre premi speciali. La graduatoria finale - informa una nota - è stata compilata grazie ai voti di circa 200 giornalisti gastronomici ed esperti del settore pizza, su una lista di 150 pizzerie selezionate.

All'interno dell'evento è programmata la seconda edizione della Pizza Conference, iniziativa di confronto tra esperti del settore.



Pizza Maxima è organizzata da E20-Events Factory e RistorAgency, con il Patrocinio della presidenza della Regione Lazio e dell'assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma. "Abbiamo deciso - dichiarano i due organizzatori dell'evento Fabio Carnevali e Vincenzo Pagano - di cambiare nome per prendere le distanze dalle diverse imitazioni che negli ultimi anni sono sorte creando confusione tra gli addetti ai lavori .Il nostro obiettivo è premiare le eccellenze dell'arte bianca ma anche creare un momento di dibattito e confronto oltre che un'opportunità di business per le aziende del settore.

Alla seconda edizione della Pizza Conference avremo i massimi esperti italiani della Pizza, del marketing e della comunicazione che si confronteranno sul palco in due differenti aree tematiche. Una grande occasione per capire le dinamiche e le tendenze in atto nel settore e per dare valore al proprio business." (ANSA).

