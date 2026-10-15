(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Gruppo Polenghi, realtà di riferimento e tra i principali produttori nel settore del succo di limone, festeggia il traguardo dei cinquant'anni di attività con un fatturato di 110 milioni di euro nel 2025, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente e con un incremento del 50% registrato negli ultimi cinque anni. Presente in oltre 90 Paesi, Polenghi realizza all'estero il 90% dei ricavi e commercializza ogni anno l'equivalente di circa 950 milioni di limoni. Il Gruppo, fondato nel 1976 annuncia un piano di investimenti da circa 25 milioni di euro nei prossimi cinque anni, destinati all'innovazione, all'espansione internazionale e al rafforzamento della filiera produttiva.

In occasione dell'anniversario, l'azienda ha commissionato ad AstraRicerche un'indagine sulle abitudini a tavola degli italiani. Dallo studio emerge che condire è un gesto quotidiano per l'81% del campione, mentre oltre il 77% lo ritiene decisivo per il successo di un piatto. Si nota tuttavia una crescente attenzione alla salute: più del 56% degli intervistati sta riducendo l'uso del sale, sostituendolo con spezie, erbe fresche e, nel 25,8% dei casi, proprio con il succo di limone. Se l'olio extravergine d'oliva rimane il condimento più diffuso (78,7%), il limone viene eletto dal 47,5% degli italiani come il simbolo per eccellenza della freschezza. La ricerca evidenzia infine un forte desiderio di sperimentare, anche sui piatti tradizionali, e una buona propensione verso il succo di limone confezionato, alternato a quello fresco dal 54,2% dei consumatori, che ne apprezzano soprattutto l'origine 100% italiana, la naturalezza e l'assenza di acqua aggiunta o conservanti. (ANSA).

