(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca, esprimono un giudizio positivo sull'audizione svolta oggi presso la Commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni degli onorevoli. Gatta, Vaccari e Caramiello sulle iniziative a sostegno del settore pesca".

E' quanto comunicato in una nota.

"Le organizzazioni - è sottolineato - hanno condiviso in particolare alcuni punti in comune presenti nelle tre risoluzioni, come il ruolo strategico del settore nel nostro Paese, la necessità del riconoscimento delle specificità del Mediterraneo nella Politica Comune della Pesca, il bisogno di investimenti per innovare le imbarcazioni e rafforzare le tutele per i lavoratori, il sostegno al ricambio generazionale, l'attenzione all'acquacoltura, l'importanza di riconoscere e remunerare il ruolo ambientale svolto dai pescatori". Fai Flai e Uila Pesca hanno inoltre ribadito "che non è più rinviabile l'applicazione della Cisoa Pesca, che deve essere in grado di coprire tutte le causali di sospensione del lavoro al fine di garantire una tutela reale per i lavoratori". Sono stati infine "evidenziati alcuni temi strategici per il rilancio del comparto, qualità del lavoro, formazione, partecipazione, coinvolgimento continuativo dei sindacati, nell'ottica di una riconversione ecologica da accompagnare con investimenti, formazione e garanzie per i lavoratori" (ANSA).

