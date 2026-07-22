(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - È online la nona edizione di Postcardfrom Cilento, la guida gratuita del Cilento curata da Bruno Sodano per l'associazione Vivi il Territorio. Un progetto editoriale che negli anni si è affermato, evidenziano i promotori, "come uno strumento riconoscibile di racconto e valorizzazione del territorio, capace di accompagnare il lettore tra paesi, prodotti identitari, ricette, indirizzi, volti e storie che compongono l'anima del Cilento".

Postcardfrom Cilento 2026 è un diario di bordo che attraversa il territorio dal mare all'entroterra e ne restituisce il profilo culturale, gastronomico e paesaggistico con uno sguardo contemporaneo e radicato. Nelle sue pagine trovano spazio borghi, aziende agricole, cucine di casa, laboratori artigiani del gusto e produzioni simbolo di una terra che continua a esprimere una forte identità. La nuova edizione si arricchisce anche del contributo di protagonisti della cucina italiana.

Firmano, infatti, alcune ricette pensate per valorizzare i prodotti simbolo del Cilento gli chef Maicol Izzo ed Ernesto Iaccarino che offrono un contributo che unisce tecnica, visione e legame con il territorio. Al centro dell'edizione 2026 c'è la Dieta Mediterranea, raccontata attraverso la vita dei paesi, il lavoro agricolo, la cucina domestica, i prodotti del territorio e le tavole che da generazioni custodiscono il senso più autentico di questo Patrimonio Immateriale dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco.

Postcardfrom Cilento è disponibile in formato digitale, consultabile e scaricabile dal sito interattivo www.postcardfrom.it , anche in inglese, ed è distribuita in versione cartacea sul territorio. Il progetto è patrocinato dalla Regione Campania e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. (ANSA).

