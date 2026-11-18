(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La vera vittoria della legge di orientamento non è soltanto nei numeri, con decine di migliaia di imprese agricole coinvolte e un valore di 14 miliardi, ma nell'aver dato un futuro a queste aziende, valorizzando la capacità degli agricoltori di innovare, diversificare le attività e creare nuove opportunità economiche e sociali". È quanto ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo all'evento per i 25 anni della legge di orientamento sulla multifunzionalità agricola che ha reso possibile un modello di agricoltura oggi riconosciuto a livello internazionale.

"La legge di orientamento - ha proseguito Prandini - ha permesso di salvare imprese che altrimenti sarebbero scomparse, creando nuove opportunità attraverso la vendita diretta, gli agriturismi, l'enoturismo e l'oleoturismo.Ora dobbiamo continuare a crescere, prestando particolare attenzione alle aree interne, collinari e montane, dove la presenza degli agricoltori rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio, della biodiversità e la prevenzione del dissesto idrogeologico".

Al centro dell'intervento anche la nuova sfida del cibo sano nelle mense pubbliche. "Lavoriamo per superare la logica delle gare al massimo ribasso che troppo spesso penalizza la qualità del cibo e il lavoro degli agricoltori. Dobbiamo portare il cibo sano e di qualità nelle mense, investire in una sana alimentazione può comportare una maggiore spesa iniziale, ma nel medio e lungo periodo significa risparmiare sui costi sanitari e sui farmaci. Significa soprattutto educare i bambini e i ragazzi alla qualità, alla stagionalità, ai prodotti del territorio e al valore dell'agricoltura". (ANSA).

