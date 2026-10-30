(ANSA) - CASERTA, 30 OTT - «Un congresso legato a tutto il settore bufala, per ciò che rappresenta per l'agroalimentare italiano, è un fondamentale momento di confronto di carattere internazionale per guardare alle sfide di aumentare il valore delle esportazioni e capire che modello intraprendere per cogliere le opportunità che il mercato ci sta regalando nei confronti di un prodotto sempre più apprezzato come la mozzarella di bufala campana dop». Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini al World Buffalo Congress in corso a Sorrento (Napoli), che celebra oggi l'ultima giornata con un focus dedicato proprio alla mozzarella dop. «Il lavoro da fare con il Governo Italiano - aggiunge Prandini - deve essere anche educativo, partendo dal ruolo delle mense pubbliche, dove per troppi anni l'offerta è stata relegata ad un'offerta economica di risparmio per un prodotto di bassa qualità. Ora dobbiamo fare esattamente l'opposto, mediante la valorizzazione dei prodotti dop e di eccellenza, che vanno posizionati nelle mense pubbliche; ciò assumerebbe un carattere anche educativo. Bisogna inoltre crescere di più a livello internazionale, partecipando a tutti gli eventi dove le nostre aziende possono essere protagoniste per fare capire come si distingue il modello agroalimentare del nostro Paese, che si traduce in valore economico e occupazionale». (ANSA).

