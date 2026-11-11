(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 11 NOV - L'archeologa-contadina che fa rinascere il piccolo borgo abbandonato di Piastorla, in Lunigiana, vince il Premio Nazionale 'Amiche della Terra - Storie di donne che nutrono il mondo'. Si chiama Caterina Giannino e vive con la famiglia nel piccolo abitato dove ha creato più attività: apicoltura, falconeria, orticoltura ed accoglienza dei turisti. Sua figlia è il primo neonato dopo 70 anni nel villaggio semidisabitato, vicino a Fivizzano (Massa Carrara). I riconoscimenti sono stati consegnati a Palazzo Rospigliosi, a Roma, alla presenza del Segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, del presidente Ettore Prandini e della Responsabile Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra, assieme ai ministri Marina Calderone e Francesco Lollobrigida (in collegamento video). Era presente, al fianco di Caterina, la delegazione della Toscana con la presidente regionale, Letizia Cesani, la responsabile regionale di Donne Coldiretti, Michela Nieri e il direttore regionale, Angelo Corsetti.

Il premio si inserisce nell'Anno Internazionale delle Donne in Agricoltura, proclamato dalle Nazioni Unite e dalla Fao, e sceglie per il 2026 il tema della sorellanza rurale: fare rete, condividere esperienze e competenze, sostenersi reciprocamente per rafforzare il tessuto economico e sociale delle campagne.

"Caterina, come molte altre imprenditrici dimostrano ogni giorno di saper trasformare le difficoltà in opportunità. Le loro storie raccontano un'agricoltura viva, che innova e non si arrende. - spiega Michela Nieri, responsabile Donne Coldiretti Toscana - Non è certo casuale il fatto che riescano a dare il meglio di sé nelle aree più marginali. La legge sulla multifunzionalità è stata la chiave di volta per il nostro mondo. Le imprenditrici hanno saputo sfruttarla al meglio.

Producono, accolgono turisti, garantiscono servizi per i cittadini e creano le condizioni per tenere accesa la luce nei borghi e rilanciare le comunità rurali".

La storia di Caterina Giannino è iniziata nel 2018, quando ha scelto di abbandonare la città per scommettere sulla rinascita dell'abitato di Piastorla dove, insieme al marito, coltiva la passione per la falconeria condividendola con i turisti. (ANSA).

