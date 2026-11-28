(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Giuseppe Lavazza, presidente del consiglio di amministrazione di Luigi Lavazza Spa, è il vincitore della XXIX edizione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno. Il riconoscimento, si legge nelle motivazioni, è stato assegnato "per aver contribuito all'evoluzione di un'impresa familiare con oltre 130 anni di storia, consolidandone il ruolo tra i protagonisti globali del caffè".

"Ricevo questo riconoscimento con grande orgoglio - ha commentato Giuseppe Lavazza ritirando il premio a Milano -. Fare impresa significa guardare lontano e compiere oggi scelte capaci di rendere l'azienda più forte domani, continuando a crescere e innovare con responsabilità e una visione di lungo periodo. È questo il compito di un imprenditore: continuare a costruire il futuro, anche nei momenti più complessi".

"Gli imprenditori e le imprenditrici che premiamo da 29 anni incarnano al meglio la capacità di leggere il cambiamento e di costruire nuove direzioni di sviluppo, generando valore per le persone, per i territori e per l'intero sistema Paese" ha dichiarato Massimo Meloni, EY Italy private leader e responsabile Italia del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno.

"Complimenti a Giuseppe Lavazza per il Premio EY Imprenditore dell'Anno. Il successo di Lavazza racconta la forza di un'impresa familiare italiana capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di crescere e competere ai massimi livelli internazionali. La forza del Made in Italy è anche nei nostri imprenditori, che ogni giorno valorizzano le nostre eccellenze e portano sempre più in alto il nome dell'Italia", commenta il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Congratulazioni a Giuseppe Lavazza, vincitore del premio EY 'L'Imprenditore dell'Anno 2026'. La storia industriale di Lavazza, che ha saputo coniugare il legame con il territorio e la tradizione familiare con la capacità di innovare e di conquistare nuovi mercati, racchiude l'essenza del Made in Italy, che si riconosce nelle tre 'I', identità, innovazione e internazionalizzazione. Una testimonianza della capacità della nostra industria di fare della qualità un fattore di competitività sui mercati globali", dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (ANSA).

