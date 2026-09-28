(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - La presidenza irlandese del Consiglio Ue punta a un primo accordo politico tra i ministri dell'agricoltura sulla Pac post 2027 "entro la riunione di ottobre". Lo ha ribadito il ministro irlandese dell'agricoltura, Martin Heydon, all'arrivo al Consiglio Agrifish a Bruxelles. "E' un obiettivo ambizioso, ma è alla nostra portata", ha sottolineato, ricordando che i ministri "sono molto chiari e uniti sulla necessità di una Pac adeguatamente finanziata che garantisca i redditi degli agricoltori, dato il loro ruolo nella produzione alimentare e nella tutela dell'ambiente, ma anche nel rafforzamento della resilienza rurale". Il Consiglio Agrifish è in programma il 26 e 27 ottobre.

Sul tavolo dei ministri, oggi, anche il piano d'azione sui fertilizzanti e l'impatto della siccità e delle condizioni meteorologiche avverse sulla produzione alimentare in tutta Europa. "Abbiamo visto le ripercussioni sui mangimi e sul foraggio, sui raccolti, sulla disponibilità idrica e sul reddito degli agricoltori, ovviamente a causa dell'impatto sulla produzione agricola", ha sottolineato il ministro, che presiederà la riunione in quanto presidente di turno. (ANSA).

