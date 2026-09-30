(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - Primo via libera dai Paesi Ue anche alle ultime parti restanti del pacchetto di semplificazione 'Omnibus X' sulla sicurezza alimentare e dei mangimi. Gli ambasciatori dei 27 Ue hanno concordato il mandato negoziale sulle modifiche al regolamento sui livelli massimi di residui dei pesticidi, il regolamento sui prodotti fitosanitari e il regolamento sui biocidi.

Sui residui di pesticidi, il mandato del Consiglio mantiene il principio di abbassare i livelli esistenti a zero tecnico per le sostanze "particolarmente pericolose", dopo una valutazione d'impatto. Sarà inoltre ampliato l'ambito di applicazione anche a quelle le cui specifiche condizioni d'uso comportano rischi inaccettabili per le api mellifere o le acque sotterranee. Sui prodotti fitosanitari, i Paesi Ue estendono i periodi di approvazione per le sostanze e i prodotti che le contengono a 15 anni per la prima approvazione e a 25 anni per le approvazioni successive, con alcune eccezioni. Quanto ai biocidi, il mandato del Consiglio mantiene il principio attualmente applicabile delle autorizzazioni per le sostanze attive con una data di scadenza, sebbene con un periodo di autorizzazione prolungato, in particolare di 15 anni per le prime autorizzazioni e di 25 anni per i successivi rinnovi. La proposta della Commissione introduce diverse misure di semplificazione mirate per gli additivi per mangimi e chiarisce anche che i prodotti di fermentazione ottenuti utilizzando microrganismi geneticamente modificati non sono alimenti o mangimi "prodotti da Ogm". Il mandato concordato consentirà ora l'avvio dei negoziati con l'Eurocamera su tutti i dossier del pacchetto. (ANSA).

