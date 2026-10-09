(ANSA) - VERONA, 09 OTT - Verona incorona i nuovi big dell'enoturismo. Sono sette i vincitori del Best of Wine Tourism 2027, proclamati alla Camera di commercio scaligera nell'ambito della decima edizione del premio. Selezionate tra una rosa finale di tre candidati per ciascuna categoria, le realtà premiate rappresenteranno a fine mese Verona nel confronto internazionale con i finalisti delle Great Wine Capitals, la rete che riunisce undici "capitali" internazionali a forte vocazione enologica ed enoturistica.

Sarà infatti in occasione della plenaria annuale di Gwc, in programma quest'anno in Nuova Zelanda (in programma ad Hawke's Bay dal 18 al 22 ottobre), che tra i sette vincitori veronesi verrà scelto il Global Best of Wine Tourism. La stessa selezione sarà effettuata per ciascuna delle altre città aderenti alla rete. "Il Best of Wine Tourism è un riconoscimento importante perché il vino racconta il territorio, il lavoro delle sue imprese, le tradizioni e la storia delle comunità - ha detto il ministro della Cultura Gianmarco Mazzi, intervenuto con un video saluto in apertura della cerimonia -. L'enoturismo in Italia vale 3 miliardi di euro ed è in continua crescita. È una leva strategica per la nostra Nazione perché integra paesaggio, cultura, gastronomia e ospitalità generando ricchezza per i nostri territori". (ANSA).

