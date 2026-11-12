Firmato al Masaf, dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dalle associazioni datoriali il Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'olio EVO per la ristorazione.

Il Protocollo d'intesa, in 10 articoli, rappresenta un'iniziativa di politica agricola finalizzata a rafforzare il mercato interno dell'olio extravergine di oliva 100% italiano, creando un collegamento più diretto tra la produzione olivicola nazionale e il sistema della ristorazione collettiva.

A siglarlo cin il ministro, le associazioni datoriali, Fipe Confcommercio, Fiepet-Confesercenti, Anir- Confindustria, Angem, Associazione nazionale imprese della ristorazione collettiva "L'olio italiano ha bisogno non soltanto di risposte alle difficoltà del momento, ma di una strategia strutturale capace di riconoscere maggiore valore alla qualità che i nostri agricoltori producono - ha detto il ministro - con questo protocollo vogliamo rafforzare il rapporto tra la produzione, la distribuzione e la ristorazione, che può diventare una straordinaria vetrina dell'olio italiano, esattamente come è accaduto per il vino.

Dobbiamo far conoscere e riconoscere le diverse qualità dell'olio - ha aggiunto - e, allo stesso tempo, difendere il mercato con controlli sempre più efficaci a tutela delle nostre produzioni".

