Il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc ha siglato con la Federazione del Patrimonio Culturale Prussiano, che rappresenta la Museuminsel (l'Isola dei Musei) della capitale tedesca, un accordo che porta le bollicine veneto-friulane dentro le celebrazioni per il Bicentenario del complesso museale, unico partner italiano, in collaborazione con Villaggio Globale International.

La cerimonia di firma si è svolta domenica 22 novembre al Bode-Museum, in occasione dell'inaugurazione della mostra temporanea "Corpi sonori. Variazioni su un tema d'arte". A sottoscrivere l'intesa - con il saluto introduttivo di Antje Scherner, direttrice del Bode-Museum - sono stati Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela, e Matthias Wemhoff, direttore del Museo della Preistoria e Protostoria nell'ambito del Neues Museum e membro dell'Executive Board della Federazione. Nella stessa occasione è stata presentata la bottiglia di Prosecco DOC in edizione limitata dedicata al Bicentenario, protagonista anche del brindisi celebrativo.

La Museuminsel per il suo valore culturale e architettonico unico è - informa una nota - Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1999 e riunisce sei istituzioni: Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum, Pergamonmuseum e James-Simon-Galerie. Ogni anno accoglie oltre 3 milioni di visitatori, circa un terzo dei quali arriva dall'estero. Durante le celebrazioni ospiterà mostre internazionali, riaperture, concerti, simposi e progetti interdisciplinari.

Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé saranno vini d'onore delle celebrazioni e vini ufficiali negli appuntamenti istituzionali, nelle inaugurazioni e serate di gala del Bicentenario.

