Domenico Raimondo è stato riconfermato alla presidenza del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Eletti anche i due vicepresidenti: Sara Consalvo in rappresentanza dei trasformatori e Davide Letizia, riconfermato in quota allevatori. Viene così completata la governance del Consorzio per il prossimo triennio.

Per il presidente Raimondo inizia il sesto mandato alla guida del Consorzio: 55 anni, casaro della quarta generazione di famiglia, è salernitano di Bellizzi. E' già stato presidente anche di Afidop, l'associazione dei formaggi Dop e Igp italiani

. "La riconferma è un nuovo punto di partenza - secondo Raimondo - Ci aspettano numerose sfide, in un contesto economico e internazionale in continua evoluzione. Le affronteremo puntando sul dialogo, sulla partecipazione e sulla capacità di fare sistema".

"Il nostro impegno sarà di proseguire nel percorso di crescita e rafforzamento della filiera, con una visione sempre più orientata al futuro", ha aggiunto. "Dobbiamo lavorare per favorire un maggiore equilibrio tra tutte le componenti del comparto, dagli allevatori ai trasformatori, perché la solidità della mozzarella di bufala campana Dop dipende dalla capacità di far crescere insieme ogni anello della catena produttiva" ha concluso.