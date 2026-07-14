(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il Lario si prepara a una stagione turistica intensa nonostante la crisi geopolitica e punta sul "lusso delle esperienze e sul 'Made in Como'. E' la fotografia scattata da Ampellio Ramaioli, terza generazione della società di Ncc Transfer Lake Como e fondatore di Lake Como Tourism. Le prenotazioni già a febbraio "erano simili a quelle di due anni fa; dopo la frenata del 2025 (-7%), un calo 'fisiologico, torniamo a parlare di numeri molto alti, un boom simile a quello del 2024" spiega all'ANSA.

A marzo la guerra in Iran "ha rallentato un po' tutte le prenotazioni ma da maggio il flusso è ripreso". L'Osservatorio regionale tra giugno e settembre stima per l'intera regione 27,7 milioni di presenze (+5,9%). A scegliere come meta il Lario sono soprattutto "tedeschi, francesi, svizzeri e americani, con solo il 17-18% di visitatori che arriva dall'Italia" spiega Ramaioli.

"Fino a qualche anno fa anche il turismo dalla Russia incideva molto" ma con la guerra in Ucraina tutti gli arrivi dall'est Europa hanno ormai percentuali bassissime come "dal mondo arabo, un turismo alto spendente ma giornaliero, che tende a tenere base a Milano e a venire a Como in giornata". In generale invece la durata media del soggiorno va dai tre ai quattro giorni. "E' la 'taglia' giusta, ci permette di avere tanti visitatori con un riciclo sempre importante".

I turisti sono alla ricerca del 'Made in Como', spiega Ramaioli. "Sul nostro lago ci sono tanti artigiani, lavori passati di generazione in generazione: Bellagio è rinomata per la pelletteria, Como per la seta, poi c'è la nautica e un discorso a parte è quello architettonico" un patrimonio da tutelare. Dopo George e Amal Clooney (proprietari di Villa Oleandra a Laglio), altre star internazionali hanno frequentato o valutato immobili nella zona. "I casi sono in aumento, basta che non diventa un fenomeno o rischiamo di perdere l'identità dei piccoli borghi". Quello che oggi i turisti chiedono al lago è "un'esperienza 'lenta', cercano un benessere mentale soprattutto, potersi rilassare, uscire dallo stress del lavoro, vivere la cultura italiana partendo dai valori semplici della tradizione che spesso sottovalutiamo. Oggi il lusso non è mostrare qualcosa ma vivere qualche cosa di importante. (ANSA).

