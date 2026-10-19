(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Come si legge nell'apposita sezione del sito del ministero dedicata alla sicurezza alimentare, i lotti richiamati con marchio 'Portami Via Eurospin' sono: Tacchino arrosto al limone, in vaschette da 170 grammi L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026; Vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi, L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.

I lotti richiamati con marchio 'A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia' sono: Tacchino al forno, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026; Arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026; Lonza di maiale, in confezioni da 1,5 kg lotto L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026; Vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026; Vitello tonnato, in vaschette da 300 grammi, lotto L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026. (ANSA).

