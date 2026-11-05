(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La campagna risicola italiana 2026/27 si apre con prezzi inferiori in media del 25% rispetto all'anno precedente, anche se nella seconda metà di ottobre si è registrata una lieve ripresa grazie al rilancio della domanda dell'industria di trasformazione. È il quadro che emerge dall'analisi realizzata dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, con il supporto di Bmti. Prendendo come riferimento i principali risoni appartenenti ai diversi gruppi varietali (Tondi, Medi, Lunghi A, Lunghi B), quotati sulla piazza di Mortara (Pv), i ribassi sono compresi tra il -40% del Vialone Nano e il -7% del Carnaroli.

I costi continuano intanto a esercitare una significativa pressione sulla filiera. Sul fronte della logistica i noli marittimi per il trasporto dei container restano più elevati rispetto ad un anno fa; il World Container Index sulla tratta Shanghai-Genova sehna in incremento dell'80% rispetto a settembre 2025. Note in chiaroscuro anche dagli scambi con l'estero: nel primo semestre le esportazioni italiane flettono in volume del -5,4% su base annua. Crescono, invece, le importazioni del 6,6% su base annua, grazie ai maggiori acquisti di riso semilavorato e lavorato (+13,9%), con incrementi a doppia cifra per gli arrivi da Thailandia (+22,9%), Cambogia (+14,1%) e India (+29,4%), e di riso semigreggio (+7,6%). Il focus sulle importazioni di riso confezionato nell'attuale annata, realizzato dalla Commissione europea, evidenzia inoltre che nel periodo compreso tra il 1° settembre e l'11 ottobre 2026 in Italia sono giunte circa 9mila tonnellate di riso in pacchetti +66% rispetto allo stesso periodo della precedente annata. (ANSA).

