(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "La sicurezza sul lavoro è al centro dell'impegno Cnel, anche attraverso l'attività del suo specifico osservatorio, dove la affrontiamo in una prospettiva ampia, che comprende la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la salute fisica e psicologica, la formazione e la qualità dell'organizzazione del lavoro". Lo ha detto oggi a Roma Claudio Risso, vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intervenendo all'incontro "Sicurezza in agricoltura, una strategia per salvare vita e imprese, organizzato da Federacma al Cnel. "Chiedere - ha aggiunto investimenti è necessario. Occorre però creare le condizioni perchè possano essere realizzati, soprattutto nelle aziende più piccole, avendo riguardo anche alle aree interne, tema che è stato oggetto di un Ddl Cnel. In varie occasioni abbiamo ragionato di rinnovo-adeguamento del parco macchine agricole, supportato da incentivi comprensibili e una procedura amministrativa semplificata che permetta quindi di investire nella prevenzione".

"Investire nella sicurezza - ha concluso - significa proteggere insieme la persona, la capacità produttiva dell'azienda e la tenuta sociale del territorio". (ANSA).

