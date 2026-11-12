(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un fatturato di 669,2 miliardi, 149,9 di valore aggiunto e 85 di export; 780mila imprese e 3,1 milioni di occupati. Sono questi i numeri dell'agroalimentare italiano diffusi oggi, nel corso di in un incontro dedicato alle filiere strategiche del Made in Italy con focus sull'agroalimentare, da Sace, il gruppo assicurativo e finanziario partecipato dal Mef, specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso una gamma di strumenti e soluzioni a supporto dell'export e dell'innovazione.

Sono state illustrate anche le iniziative di Sace a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, nell'ambito del Piano Sace50. Nel presentare i dati Sace descrive l'agroalimentare come "un ecosistema ampio e fortemente integrato che, dalla produzione agricola e dai macchinari dedicati, arriva alla trasformazione industriale, alla logistica e alla distribuzione, valorizzando qualità, tradizione e specializzazioni radicate nei territori". "La filiera - aggiunge - guarda sempre più a innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per rafforzare produttività, resilienza e competitività internazionale". Sace segnala che "accanto ai mercati consolidati, come Germania, Francia e Stati Uniti, nuove opportunità si aprono nelle geografie caratterizzate dall'aumento dei consumi, dall'evoluzione della domanda e dalla modernizzazione dei sistemi agroalimentari, dall'Asia, con India, Vietnam, Indonesia e Filippine, all'Africa, tra cui Marocco e Costa d'Avorio".

(ANSA).

