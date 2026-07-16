(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Saclà avvia il progetto di riqualificazione della propria area storica ad Asti, dove l'azienda è nata nel 1939. L'obiettivo è trasformare il sito in un nuovo polo urbano a servizio della città, attraverso un intervento di rigenerazione affidato a Koa Advisory.

Il progetto prevede la nascita di "The Key", un'area multifunzionale con spazi dedicati alla ricerca alimentare, alla memoria storica dell'azienda con Casa Saclà, alla cultura, all'ospitalità e ai servizi. Tra gli interventi previsti figurano un hotel da circa 200 camere, un auditorium polifunzionale per cultura, musica ed eventi, un polo benessere con centro fitness e diagnostica, oltre a spazi commerciali di prossimità. Grande attenzione sarà dedicata al verde: su oltre 63 mila metri quadrati di superficie, più di 36 mila saranno destinati a verde pubblico, con la piantumazione di 250 nuovi alberi e la riqualificazione dell'area lungo il fiume Borbore.

Il progetto punta inoltre a elevati standard di sostenibilità ambientale con certificazioni Breeam e Leed.

L'investimento previsto supera i 100 milioni di euro e prevede la creazione di oltre 150 posti di lavoro. Il completamento è previsto per il 2029, anno in cui Saclà celebrerà i 90 anni dalla fondazione. La produzione dell'azienda continuerà nel nuovo stabilimento di Castello d'Annone, polo industriale che integra tecnologie avanzate, robotica e intelligenza artificiale.

"Saclà è nata ad Asti, ed è qui che affondano le nostre radici: la storia della mia famiglia e il lavoro di generazioni.

Proprio per questo, quando abbiamo trasferito la produzione a Castello d'Annone, ho voluto che quest'area avesse un futuro all'altezza della sua storia. Ho cercato a lungo qualcuno capace di ridarle vita, e l'ho trovato in Koa Advisory", spiega Chiara Ercole, amministratore delegato dell'azienda. (ANSA).

