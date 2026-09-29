(ANSA) - ROMA, 29 SET - Rafforzare la conoscenza e la presenza della salumeria italiana sul mercato polacco attraverso un progetto articolato che coinvolge media, influencer, operatori professionali, distribuzione e formazione. È questo l'obiettivo della campagna SalumiAmo Polonia 2026, l''iniziativa rientrante nel Programma Promozionale Pubblico 2026 su impulso dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi), realizzata e promossa dall'Agenzia Ice, che dopo le attività realizzate in Italia proseguirà a Varsavia l'1 e 2 ottobre con il coinvolgimento diretto di 12 aziende italiane.

La Polonia rappresenta oggi un mercato di particolare interesse per la salumeria italiana. Nei primi sei mesi del 2026 le esportazioni italiane di salumi in Polonia hanno raggiunto 4.279,7 tonnellate, in crescita del 25,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un valore di 43,5 milioni di euro, in aumento del 14,8%.

Tra le categorie più dinamiche spiccano le pancette stagionate, che hanno registrato un incremento del 211,6% in volume e del 94,3% in valore, oltre a salami, prosciutti cotti e mortadella. Molto positivo anche l'andamento prosciutti crudi mentre la bresaola ha registrato un aumento in valore dell'8,8% nonostante il calo dei volumi del 30,7% (elaborazione Assica su dati Istat).

Il 1° ottobre, presso Piękno, si terrà l'evento di lancio di SalumiAmo Polonia, un appuntamento dedicato a stampa e operatori per la promozione del sistema agroalimentare italiano e al rafforzamento della collaborazione tra imprese e istituzioni sui mercati internazionali. All'incontro interverranno Roberto Cafiero, direttore dell'Ufficio Ice di Varsavia, e Monica Malavasi, direttrice di Ivsi. Il progetto comprende anche un'attività di formazione rivolta agli studenti delle scuole di cucina di Varsavia, realizzata in collaborazione Federazione Italiana Cuochi - Polonia. (ANSA).

