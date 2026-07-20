(ANSA) - SCORZÈ (VENEZIA), 20 LUG - Acqua Minerale San Benedetto, di Scorzè (Venezia) conferma anche per il 2025 il proprio primato come produttore italiano di bevande analcoliche, raggiungendo una quota di mercato complessiva in termini di volume del 17,3%. Lo rende noto l'agenzia di consulenza GlobalData.

Il marchio San Benedetto guida la graduatoria per l'acqua minerale, con l'11,1% delle vendite complessive, e quella del the freddo, con il 28,1%. Schweppes, prodotto e commercializzato in Italia da San Benedetto, è in testa al mercato delle acque toniche con una quota del 53,1%, mentre Energade è in testa negli Sport Drink con il 37,4%.

"Questo risultato - osserva il presidente e amministratore delegato di San Benedetto, Enrico Zoppas - premia una visione di lungo periodo, la forza dei nostri marchi e la capacità di esprimere competenze in categorie molto diverse tra loro".

(ANSA).

