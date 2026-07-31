(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS - Il 9 agosto 2017 Luigi e Aurelio Luciani, due fratelli agricoltori di San Marco in Lamis (Foggia), furono uccisi vicino alla vecchia stazione del Comune garganico, vittime innocenti di mafia, testimoni involontari dell'agguato mortale al boss di Manfredonia Mario Luciano Romito e al cognato Matteo De Palma. "Da allora, il loro nome è diventato il simbolo di una ferita che riguarda tutte e tutti noi. Perché la mafia non colpisce solo le sue vittime: colpisce la libertà, la giustizia, il presente e il futuro di un'intera comunità" evidenzia in una nota postata sui social il coordinamento provinciale foggiano di Libera. L'assassinio dei due fratelli sarà ricordato il prossimo 9 agosto, proprio sul luogo dell'agguato.



"Nove anni non cancellano il dolore - evidenzia Libera -. Ma ci ricordano una responsabilità: quella di non lasciare che il tempo trasformi una strage in una semplice ricorrenza. Ricordare Luigi e Aurelio significa scegliere da che parte stare. Significa essere vicini ai loro familiari, custodire la verità della loro storia e ribadire, con la nostra presenza, che le mafie non possono rubare la nostra libertà".

L'invito a partecipare è rivolto a "cittadini, associazioni e istituzioni", per "vivere un momento di memoria, che significa scelta: scegliere di non voltarsi dall'altra parte, di non restare in silenzio, non cedere alla rassegnazione. Scegliere di costruire una comunità fondata sulla giustizia sociale e sulla dignità.

Per rinnovare un impegno che non appartiene solo ai familiari di Luigi e Aurelio, ma a ciascuno di noi". (ANSA).

