(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Presentata questa mattina a Roma, al Masaf, l'edizione 2027 di Sana Food, evento in programma dal 21 al 23 febbraio a BolognaFiere. La kermesse riunirà professionisti dell'Horeca, del risto-retail e del commercio specializzato intorno a un'offerta espositiva che racconta la varietà dell'agroalimentare italiano: dal biologico e biodinamico alle proposte vegetariane e vegane, dai prodotti funzionali alle eccellenze certificate Dop, Igp e Stg, fino alle specialità artigianali e gourmet.

La rassegna, patrocinata dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, prosegue anche per quest'anno la sinergia con Slow Food Italia, che per il secondo anno consecutivo affiancherà Sana Food portando in fiera i produttori delle reti Slow Food. Confermate le partnership con FederBio e con V-Label Italia, marchio internazionale di riferimento per l'identificazione dei prodotti vegetariani e vegani. Novità dell'edizione 2027 l'Agorà della Ristorazione Collettiva. Per il terzo anno consecutivo Sana inoltre Food si svolgerà in contemporanea con Slow Wine Fair, manifestazione internazionale B2b dedicata al vino buono, pulito e giusto che BolognaFiere organizza da sei edizioni in collaborazione con Slow Food. "Sana Food, anche per l'edizione 2027 patrocinato dal Masaf, si conferma - commenta Luigi D'Eramo, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - un appuntamento di riferimento per valorizzare produzioni distintive che raccontano la biodiversità dei territori, la qualità e la ricchezza del nostro agroalimentare" "Con Sana Food - afferma Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere - vogliamo valorizzare le imprese agroalimentari italiane che investono nella qualità, nella sostenibilità e nel legame con i territori, offrendo loro nuove opportunità di crescita sui mercati nazionali e internazionali". (ANSA).

