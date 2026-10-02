(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Arriva in libreria "Scuola di Pasticceria". volume che si propone come punto di riferimento della pasticceria "home made". La pubblicazione, in libreria dal 16 ottobre, è la nuova edizione di una delle referenze più amate di Cucchiaio d'Argento. Il libro ha l'obiettivo "di guidare - informa una nota - tutti gli appassionati alla scoperta di un'arte apparentemente difficile, in cui tecnica, scienza e sperimentazione si mescolano diventando una pratica accessibile a tutti".

La prima parte del volume, "Prima di cominciare", presenta gli attrezzi indispensabili, gli ingredienti, le cotture, le tecniche di base ed è seguita da 10 capitoli e 55 preparazioni di base, dalla pasta frolla alla sfoglia, dagli impasti morbidi alle paste lievitate, dalle meringhe al cioccolato, dalle creme alle glasse, passando per paste montate, impasti cotti e semifreddi. In totale sono 90 le ricette che raccontano "la grande varietà della pasticceria contemporanea".

All'inteno della pubblicazione i grandi classici da riscoprire nella loro versione più autentica, come Brioche allo zucchero e vaniglia, Maritozzi con panna, Cheesecake basco o Crème caramel alle foglie di fico; i dolci semplici con un twist originale, come la Torta arricciata con pesche e more, la Torta millemele con mirtilli, la Torta Gin Tonic o la Tarte al caramello salato e rum.

Non mancano le monoporzioni, tra i protagonisti dell'arte dolciaria più attuale, come i Mini Paris Brest alla nocciola, i Mochi cake al cocco e tè matcha o le Tartellette Abu Dhabi chocolate, e i dolci per concludere ogni cena: la Karpatka ai lamponi, la Torta croccante con Dubai chocolate, il Semifreddo allo zenzero e rabarbaro. (ANSA).

